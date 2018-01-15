В Петербурге директор оборонного института заявил в полицию на потенциального зятя

Директор петербургского НИИ, работающего на оборонку, не смирился с романом своей 14-летней дочери и заявил в полицию о противоправной связи. Любовника школьницы задержали по уголовной статье.

Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу утра 14 января в полицию Московского района с заявлением обратился директор института, работающего в основном на оборонную промышленность. Он потребовал привлечь к уголовной ответственности 18-летнего местного жителя, который вечером 11 января в своей квартире занимался сексом с дочерью топ-менеджера. Ухажера девочки 2003 года рождения уже задержали в рамках уголовной статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).