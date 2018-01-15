В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

В результате нападения на школу №127 в Перми утром 15 января пострадали 9 девять человек, в том числе учитель.

О злоумышленниках ничего не сообщается.

Фото: скриншот/vk.com

Как сообщает портал 59.ru, ЧП произошло на улице Крупской. По словам родителей, двое с ножами напали на учителя химии и учеников в 39 кабинете. В школе девять пострадавших, из них женщина и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. У остальных учеников поверхностные ранения.

Часть детей сразу после инцидента эвакуировали в соседнюю школу 133, в настоящий момент пустили обратно за вещами. Некоторые ученики сбежали с места в соседний торговый центр.

На месте работают медики и оперативные службы. О нападавших пока ничего не известно. На место прибыли губернатор края Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Учебное заведение оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.