В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель
О злоумышленниках ничего не сообщается.
Как сообщает портал 59.ru, ЧП произошло на улице Крупской. По словам родителей, двое с ножами напали на учителя химии и учеников в 39 кабинете. В школе девять пострадавших, из них женщина и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. У остальных учеников поверхностные ранения.
Часть детей сразу после инцидента эвакуировали в соседнюю школу 133, в настоящий момент пустили обратно за вещами. Некоторые ученики сбежали с места в соседний торговый центр.
На месте работают медики и оперативные службы. О нападавших пока ничего не известно. На место прибыли губернатор края Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов.
Учебное заведение оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.