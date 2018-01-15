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15.01.2018 09:31

В квартиры на Обуховской Обороны вернули тепло

Теплоэнергетики закончили сварочные работы на поврежденном участке трубопровода в Невском районе Петербурга 15 января. Тепло начало возвращаться в квартиры рано утром.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», ремонт прохудившейся трубы у дома №140 по проспекту Обуховской Обороны специалисты завершили около четырёх часов утра. Затем началась запитка пяти домов, попавших в зону коммунальной аварии. Сейчас тепло поступает в квартиры в обычном режиме.

Прорыв теплотрассы в Невском районе заметили накануне около 17.30. Из-за дефекта на трубопроводе отопление в пять домов подавали по пониженным параметрам. 

 


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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