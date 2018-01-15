В квартиры на Обуховской Обороны вернули тепло

Теплоэнергетики закончили сварочные работы на поврежденном участке трубопровода в Невском районе Петербурга 15 января. Тепло начало возвращаться в квартиры рано утром.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», ремонт прохудившейся трубы у дома №140 по проспекту Обуховской Обороны специалисты завершили около четырёх часов утра. Затем началась запитка пяти домов, попавших в зону коммунальной аварии. Сейчас тепло поступает в квартиры в обычном режиме.

Прорыв теплотрассы в Невском районе заметили накануне около 17.30. Из-за дефекта на трубопроводе отопление в пять домов подавали по пониженным параметрам.