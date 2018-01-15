В Перми двое с ножами напали на школу

Двое вооруженных ножами злоумышленников совершили нападение на учеников школы № 127 в Перми утром 15 января. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

О происшествии сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на городскую администрацию. На место прибыли губернатор края Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

К школе стянуты силовики, на место прибыли восемь бригад скорой помощи. О состоянии пострадавших пока ничего не сообщается. Подробности инцидента уточняются.