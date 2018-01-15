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15.01.2018 09:16

Нефть дорожает, биткоин дешевеет

Крупнейшие криптовалюты теряют в цене утром 15 января. Энергоресурсы, напротив, дорожают.

По данным CoinMarketCap, к 9 часам утра биткоин подешевел на 1,38 процента, до 13,8 тысячи долларов. Криптовалюта Ethereum дешевеет до 1,35 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 707,54 миллиарда долларов.

Мировые цены на нефть растут в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли до 69,89 за баррель. Февральские фьючерсы на легкую нефть WTI выросли до 64,48 за баррель.


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sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
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