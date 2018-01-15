Нефть дорожает, биткоин дешевеет

Крупнейшие криптовалюты теряют в цене утром 15 января. Энергоресурсы, напротив, дорожают.

По данным CoinMarketCap, к 9 часам утра биткоин подешевел на 1,38 процента, до 13,8 тысячи долларов. Криптовалюта Ethereum дешевеет до 1,35 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 707,54 миллиарда долларов.

Мировые цены на нефть растут в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли до 69,89 за баррель. Февральские фьючерсы на легкую нефть WTI выросли до 64,48 за баррель.