Хорошая память полиции подвела новую владелицу Audi A6 в Петербурге

Преступный Audi A6 пытались перерегистрировать на нового владельца в Петербурге. Уехав с места преступления, ранее судимый житель города не подумал о том, что у полиции есть база данных.

Как стало известно 15 января, все произошло в МРЭО на Мебельной улице. Накануне туда прибыла 23-летняя покупательница и владелец «Ауди». Когда оказалось, что машина не чиста, мужчина пропал вместе с автомобилем. Но девушке повезло: на еще один криминал он не пошел.

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