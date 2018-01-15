Подозреваемых в наркоторговле через WhatsApp в Петербурге заподозрили в отмывании 5 миллионов

Ещё одну уголовную статью добавили подозреваемым в торговле наркотиками, которые распространяли товар через WhatsApp. Двоих из Казахстана заподозрили в отмывании миллионной суммы.

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, сотрудники правоохранительных органов установили: в период времени с 29 июля по 20 сентября 2017 года покупатели запрещённого вещества перевели на карты и номера Qiwi кошельков наркоторговцев более пяти миллионов рублей. В отношении 26-летнего гражданина бывшей союзной республики, которого следствие считает организатором преступной группы, и его сообщницы возбудили уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств».

Троих выходцев из Казахстана задержали в Петербурге в конце декабря, им вменяют продажу психотропного вещества через систему закладок. Покупатели расплачивались с преступниками через Qiwi кошелёк, а затем в WhatsApp получали адрес с точкой выдачи товара. При обысках у подозреваемых изъяли 150 г психотропного вещества.