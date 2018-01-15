Житель Колпино навеселе провалился под лед на Ижоре

Житель Колпинского района Петербурга провалился под лед Ижоры на минувших выходных. Так, на больничной койке, закончился веселый досуг в парке культуры и отдыха.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестного после купания в ледяной воде Ижоры доставили в горбольницу №33 около полуночи 13 января. Мужчину, который был еще и нетрезв, отправили сразу в реанимацию. Информацию о пациенте передали в правоохранительные органы.

Уже на следующий день выяснилось: пострадавший — местный житель 30-ти лет, работник склада одного из предприятий. Он поспешил уйти из больницы и заверил полицию, что проверку проводить не надо: провалился под лед без постороннего участия — проводя время в парке культуры и отдыха.

Напомним, что до 15 января в Северной столице действовал запрет выхода на лед.