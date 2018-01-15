По делу Керимова арестовали бизнесмена из Швейцарии

Власти Франции взяли под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительного, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Как 15 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на Nice-Matin, Штудхальтер был задержан и заключен под стражу в превентивном порядке три дня назад. По версии следствия, он был «подставным лицом Керимова» в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Бизнесмен отрицает обвинения в свой адрес.

Сам Керимов остается на свободе, но под подпиской о невыезде. Согласно решению апелляционного суда города Экс-ан-Прованс залог увеличен до 40 миллионов евро.

Керимова подозревают в том, что тот начиная с 2006 года он купил пять вилл на популярном у миллиардеров мысе Антиб по существенно заниженной стоимости, что позволило ему укрыть от налоговой 400 млн евро. Сенатор, которого задержали 20 ноября в Ницце, свою вину отрицает. Российский МИД отправил Франции ноту протеста, поскольку Керимов как член Совета Федерации «относится к числу официальных должностных лиц и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств». Однако известно, что политик находился во Франции как частное лицо, без дипломатического паспорта.