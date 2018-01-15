Еще
10:49 15.01.2018
Новость часа
09:59
В Перми задержали подозреваемых в нападении на школу
Пришлите свою новость!
10:45
Волонтёры ГАООРДИ подарили праздник более 200 детям-инвалидам
10:41
В Шушарах пятилетний ребенок провалился в канализационный люк
10:40
Главврачи больниц Петербурга сказали, надо ли пускать родственников в реанимацию
10:34
Олимпийская чемпионка по биатлону назвала «катастрофой» результаты сборной России
10:29
СК: Драку на ножах в пермской школе устроили подростки
10:18
В аварии на «Сортавале» погибли трое подростков
10:13
Жительницу Купчино с детьми задержали при попытке вернуть iPhone владельцу за 15 тысяч
10:09
Жительница Волхова разозлилась и убила своего мужчину табуреткой
10:05
Борис Акунин напугает читателей
09:59
В Перми задержали подозреваемых в нападении на школу
09:56
Финскую визу оформят за восемь дней
09:51
«Зенит» не взял Шатова и Дзюбу на сборы
09:40
В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель
09:31
В квартиры на Обуховской Обороны вернули тепло
09:24
В Перми двое с ножами напали на школу
09:16
Нефть дорожает, биткоин дешевеет
09:02
Хорошая память полиции подвела новую владелицу Audi A6 в Петербурге
08:54
Подозреваемых в наркоторговле через WhatsApp в Петербурге заподозрили в отмывании 5 миллионов
08:50
Слияние «Выборгтеплоэнерго» и «УК по ЖКХ Выборга» отложили после материала 47news
08:45
Житель Колпино навеселе провалился под лед на Ижоре
08:41
Власти Перу готовятся объявить чрезвычайное положение
08:34
По делу Керимова арестовали бизнесмена из Швейцарии
08:26
Саакашвили не поверил в заявление Порошенко с обещанием «не вредить России»
08:14
СМИ узнали о «бюджетном манёвре» Путина после выборов
08:06
Пешехода довезли до больницы после ДТП на Стачек, но не спасли
08:00
Москва готовит санкции против причастных к отстранению сборной России от Олимпиады
01:15
Историк расскажет о загадках Петропавловской крепости и тайной силе Петра
00:37
Квартирный пожар на Будапештской потушен
14/01
На Будапештской жильцов дома эвакуируют из-за пожара
14/01
Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА
14/01
«Единая Россия» не может остановиться: за Путина насобирали более 700 тыс. подписей
14/01
Спасенный из огня на Софийской ребёнок находится в тяжелом состоянии
14/01
Бывший вице-президент FIFA: Деньги от Германии брал, но ничего не делал
14/01
Google заранее объявил Путина победителем выборов из-за правок в «Википедии»
14/01
«Сенная площадь» меняет режим работы ради ремонта эскалаторов
14/01
Затонувший танкер Sanchi оставил на море огромное пятно горящих нефтепродуктов
14/01
В центре Петербурга починили лопнувшую трубу
14/01
Неделя в Петербурге начнется с похолодания
14/01
Двор дома на проспекте Обуховской Обороны заливает кипяток
14/01
На отель Трампа в Вашингтоне проецируют надпись «вонючая дыра»
14/01
Google объявил Путина победителем президентских выборов
14/01
Под Петербургом иномарка вытолкнула «Калину» на встречку под автобус
14/01
Семья главы чеченского «Мемориала» уехала из республики
14/01
«Ходячих мертвецов» продлили на девятый сезон
14/01
В Петербурге отдыхавшие в клубе вызвали скорую и избили фельдшера
14/01
Выпрыгнувшая в окно на Софийской петербурженка спасала трёхлетнего сына
14/01
На табличках домов на Рождественских улицах может остаться название Советских
14/01
В Перу в результате землетрясения погибли два человека и десятки пострадали
14/01
На Софийской мать с ребенком выпрыгнула из окна горящей квартиры
14/01
СМИ: Допинг-пробы игроков сборной России на ЧМ-2018 планировалось подменять
14/01
В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной
14/01
В Отрадном в продавщицу стреляли холостыми из Калашникова
14/01
ФИФА осудила пост «Спартака» про «тающие шоколадки»
14/01
Путин поблагодарил Финляндию за сохранение Валаамского монастыря
14/01
Бастрыкин: В 2017 году в России было раскрыто 93 процента убийств
14/01
На Ленсовета задержали беспокойного дилера
14/01
В Москве загорелся экскурсионный автобус с детьми
14/01
У президента Финляндии нет телефона Владимира Путина
14/01
Магазин на Светлановском обчистил убедительный грабитель
14/01
В Перу после мощного землетрясения объявили угрозу цунами
14/01
Петербург может стать столицей хоккейного чемпионата мира в 2024 году
14/01
В Турции пассажирский самолёт съехал с полосы и повис на краю утёса
14/01
Путин сравнил коммунизм с христианством, а Ленина в Мавзолее с мощами святых
14/01
В Москве МВД проверит сообщения о вымогательстве скидочных карт у ресторатора
14/01
Арестованный саудовский принц хочет откупиться от обвинений в коррупции
14/01
На Народного Ополчения столкнулись 3 машины, женщина в машине реанимации
14/01
На Алтайской нашли мёртвого школьника
14/01
Израиль разбомбил проложенный подземный тоннель ХАМАСа
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
15.01.2018 08:34

По делу Керимова арестовали бизнесмена из Швейцарии

Власти Франции взяли под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительного, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Как 15 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на Nice-Matin, Штудхальтер был задержан и заключен под стражу в превентивном порядке три дня назад. По версии следствия, он был «подставным лицом Керимова» в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Бизнесмен отрицает обвинения в свой адрес.

Сам Керимов остается на свободе, но под подпиской о невыезде. Согласно решению апелляционного суда города Экс-ан-Прованс залог увеличен до 40 миллионов евро.

Керимова подозревают в том, что тот начиная с 2006 года он купил пять вилл на популярном у миллиардеров мысе Антиб по существенно заниженной стоимости, что позволило ему укрыть от налоговой 400 млн евро. Сенатор, которого задержали 20 ноября в Ницце, свою вину отрицает. Российский МИД отправил Франции ноту протеста, поскольку Керимов как член Совета Федерации «относится к числу официальных должностных лиц и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств». Однако известно, что политик находился во Франции как частное лицо, без дипломатического паспорта.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00

Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ

Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49

«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38

«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Власти Перу готовятся объявить чрезвычайное положение
По делу Керимова арестовали бизнесмена из Швейцарии
Саакашвили не поверил в заявление Порошенко с обещанием «не вредить России»
Москва готовит санкции против причастных к отстранению сборной России от Олимпиады
Google заранее объявил Путина победителем выборов из-за правок в «Википедии»
На отель Трампа в Вашингтоне проецируют надпись «вонючая дыра»
Google объявил Путина победителем президентских выборов
Семья главы чеченского «Мемориала» уехала из республики
В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной
Бастрыкин: В 2017 году в России было раскрыто 93 процента убийств
Как смартфон поможет согласиться на секс
Как профсоюз угодил в "иностранные агенты"
Пройду по Куклуксклановской, сверну на Гуантанамо
«Нужно сопротивляться антисексуальному безумию»
Водительские права с отсрочкой
«Это ещё не потепление, но выход из минуса в нуль»
«Получается, что вы осветляете историю «закона Димы Яковлева»
Доктор Жизнь. Взгляд из реанимации на живых и мертвых
Никто не хотел эпидемии солдат
На семь бед у полиции в ГИБДД один ответ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

«Январский гром» под Красным Селом унес от города кольцо блокады

кадр из видео/YouTube/Latest News

В Турции пассажирский самолёт съехал с полосы и повис на краю утёса

Новости компаний
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Seven Suns Development
09.01.2018 15:53
16 корпус квартала «Светлый мир «Внутри…» введен в эксплуатацию
29 декабря Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 16 корпуса апартаментов и трех объектов коммерческой и социальной инфраструктуры квартала «Светлый мир «Внутри…» в Дюнах
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00
С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.