Саакашвили не поверил в заявление Порошенко с обещанием «не вредить России»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованный в СМИ документ, в котором нынешний президент Украины Петр Порошенко якобы обязуется «не вредить интересам России». Оппонент украинского лидера не поверил в подлинность обращения в ФСБ.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», – написал Саакашвили в своем Facebook.

В субботу, 13 января, телеканал «Рустави-2» опубликовал копию обращения Порошенко в ФСБ, которое тот, в бытность депутатом Верховной Рады, якобы написал в феврале 2007 года из петербургского аэропорта «Пулково» после того, как ему отказали во въезде на территорию России.

В администрации президента Украины документ назвали «фейком», однако депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен направить запрос в СБУ по факту «государственной измены» Порошенко.