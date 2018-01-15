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15.01.2018 08:14

СМИ узнали о «бюджетном манёвре» Путина после выборов

Президент России Владимир Путин обратился к администрации с «неофициальной просьбой» просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после выборов 2018 года. Об этом 15 января пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещаний и федеральных чиновников.

Поручение, как утверждает издание, было лишь на словах, однако инициативу якобы уже поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По данным «Ведомостей», программу готовит бывший министр финансов России, председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. К 2024 году эта организация, как заявляют источники газеты, предлагает «постепенно увеличить расходы государства: на образование — на 0,8 процента ВВП, на здравоохранение — на 0,7 процента и на инфраструктуру — на 0,8 процента по сравнению с 2017 годом»​. Расходы на оборонно-промышленный комплекс останутся не тронутыми, но предлагается сократить «сократить траты на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат», которые, по мнению участников совещаний, «чрезмерно раздуты».

Также ведомства, как утверждает издание, «обсуждают повышение налогов, например, НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг». На совещаниях у президента якобы уже обсуждалась ставка НДФЛ 15%.

Еще одним источником средств для маневра может стать повышение пенсионного возраста.

В Минфине «Ведомостям» заявили, что предложения по маневру в ведомстве не готовятся. Министр экономического развития Максим Орешкин, представители председателя российского правительства Дмитрия Медведева, Кудрина и социального вице-премьера Ольги Голодец от комментариев отказались.


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