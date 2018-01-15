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15.01.2018 08:00

Москва готовит санкции против причастных к отстранению сборной России от Олимпиады

В России разрабатывают санкции и другие ограничения в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других лиц, которые, по мнению российских властей, были причастны к отстранению национальной сборной от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Решение было принято на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов 12 декабря прошлого года.

Подробности 15 января сообщает РБК со ссылкой на газету «Известия», которой информацию передал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной», — заявил сенатор, добавив, что «были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры».

В настоящий момент, по данным председателя комиссии Совфеда, «идет процесс определения людей», против которых будут введены ограничения. Речь, как утверждает издание, может идти «о почти десятке персон», причем не все они будут являться чиновниками WADA.​ В отношении них могут быть введены «персональные меры, в частности возбуждены дела, в том числе уголовные». Также, по предварительной информации, попавшим в список людям ограничат въезд на территорию России.

О принятии соответствующих мер, как отметил Климов, будет объявлено уже после окончания Олимпийских игр 2018 года.

Напоним, допинговый скандал инициировал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. После расследования 5 декабря прошлого года МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета РФ (ОКР) в организации и отстранил Россию от участия в Играх-2018 в Пхенчхане. «Чистых» спортсменов допустят к соревнованиям, однако только под нейтральным флагом. В ОКР уже заявили, что поддержат тех, кто все же поедет на Олимпиаду.


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15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
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