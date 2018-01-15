Москва готовит санкции против причастных к отстранению сборной России от Олимпиады

В России разрабатывают санкции и другие ограничения в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других лиц, которые, по мнению российских властей, были причастны к отстранению национальной сборной от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Решение было принято на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов 12 декабря прошлого года.

Подробности 15 января сообщает РБК со ссылкой на газету «Известия», которой информацию передал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной», — заявил сенатор, добавив, что «были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры».

В настоящий момент, по данным председателя комиссии Совфеда, «идет процесс определения людей», против которых будут введены ограничения. Речь, как утверждает издание, может идти «о почти десятке персон», причем не все они будут являться чиновниками WADA.​ В отношении них могут быть введены «персональные меры, в частности возбуждены дела, в том числе уголовные». Также, по предварительной информации, попавшим в список людям ограничат въезд на территорию России.

О принятии соответствующих мер, как отметил Климов, будет объявлено уже после окончания Олимпийских игр 2018 года.

Напоним, допинговый скандал инициировал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. После расследования 5 декабря прошлого года МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета РФ (ОКР) в организации и отстранил Россию от участия в Играх-2018 в Пхенчхане. «Чистых» спортсменов допустят к соревнованиям, однако только под нейтральным флагом. В ОКР уже заявили, что поддержат тех, кто все же поедет на Олимпиаду.