Квартирный пожар на Будапештской потушен
Пожарные потушили двухкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Петербурга, вспыхнувшую вечером 14 января. Одна из комнат выгорела практически полностью.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, пожар в доме №95, корпус 1 по Будапештской улице ликвидировали в 23.24. Горела обстановка комнаты площадью 12 квадратных метров. Пламя уничтожило десять. На время работы спасателей из соседних квартир и с верхних этажей эвакуировали пятнадцать человек.
«Сведения о пострадавших уточняются», – добавили в ведомстве.