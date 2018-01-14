На Будапештской жильцов дома эвакуируют из-за пожара

Еще
10:49 15.01.2018
Новость часа
09:59
В Перми задержали подозреваемых в нападении на школу
Пришлите свою новость!
10:45
Волонтёры ГАООРДИ подарили праздник более 200 детям-инвалидам
10:41
В Шушарах пятилетний ребенок провалился в канализационный люк
10:40
Главврачи больниц Петербурга сказали, надо ли пускать родственников в реанимацию
10:34
Олимпийская чемпионка по биатлону назвала «катастрофой» результаты сборной России
10:29
СК: Драку на ножах в пермской школе устроили подростки
10:18
В аварии на «Сортавале» погибли трое подростков
10:13
Жительницу Купчино с детьми задержали при попытке вернуть iPhone владельцу за 15 тысяч
10:09
Жительница Волхова разозлилась и убила своего мужчину табуреткой
10:05
Борис Акунин напугает читателей
09:59
В Перми задержали подозреваемых в нападении на школу
09:56
Финскую визу оформят за восемь дней
09:51
«Зенит» не взял Шатова и Дзюбу на сборы
09:40
В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель
09:31
В квартиры на Обуховской Обороны вернули тепло
09:24
В Перми двое с ножами напали на школу
09:16
Нефть дорожает, биткоин дешевеет
09:02
Хорошая память полиции подвела новую владелицу Audi A6 в Петербурге
08:54
Подозреваемых в наркоторговле через WhatsApp в Петербурге заподозрили в отмывании 5 миллионов
08:50
Слияние «Выборгтеплоэнерго» и «УК по ЖКХ Выборга» отложили после материала 47news
08:45
Житель Колпино навеселе провалился под лед на Ижоре
08:41
Власти Перу готовятся объявить чрезвычайное положение
08:34
По делу Керимова арестовали бизнесмена из Швейцарии
08:26
Саакашвили не поверил в заявление Порошенко с обещанием «не вредить России»
08:14
СМИ узнали о «бюджетном манёвре» Путина после выборов
08:06
Пешехода довезли до больницы после ДТП на Стачек, но не спасли
08:00
Москва готовит санкции против причастных к отстранению сборной России от Олимпиады
01:15
Историк расскажет о загадках Петропавловской крепости и тайной силе Петра
00:37
Квартирный пожар на Будапештской потушен
14/01
На Будапештской жильцов дома эвакуируют из-за пожара
14/01
Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА
14/01
«Единая Россия» не может остановиться: за Путина насобирали более 700 тыс. подписей
14/01
Спасенный из огня на Софийской ребёнок находится в тяжелом состоянии
14/01
Бывший вице-президент FIFA: Деньги от Германии брал, но ничего не делал
14/01
Google заранее объявил Путина победителем выборов из-за правок в «Википедии»
14/01
«Сенная площадь» меняет режим работы ради ремонта эскалаторов
14/01
Затонувший танкер Sanchi оставил на море огромное пятно горящих нефтепродуктов
14/01
В центре Петербурга починили лопнувшую трубу
14/01
Неделя в Петербурге начнется с похолодания
14/01
Двор дома на проспекте Обуховской Обороны заливает кипяток
14/01
На отель Трампа в Вашингтоне проецируют надпись «вонючая дыра»
14/01
Google объявил Путина победителем президентских выборов
14/01
Под Петербургом иномарка вытолкнула «Калину» на встречку под автобус
14/01
Семья главы чеченского «Мемориала» уехала из республики
14/01
«Ходячих мертвецов» продлили на девятый сезон
14/01
В Петербурге отдыхавшие в клубе вызвали скорую и избили фельдшера
14/01
Выпрыгнувшая в окно на Софийской петербурженка спасала трёхлетнего сына
14/01
На табличках домов на Рождественских улицах может остаться название Советских
14/01
В Перу в результате землетрясения погибли два человека и десятки пострадали
14/01
На Софийской мать с ребенком выпрыгнула из окна горящей квартиры
14/01
СМИ: Допинг-пробы игроков сборной России на ЧМ-2018 планировалось подменять
14/01
В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной
14/01
В Отрадном в продавщицу стреляли холостыми из Калашникова
14/01
ФИФА осудила пост «Спартака» про «тающие шоколадки»
14/01
Путин поблагодарил Финляндию за сохранение Валаамского монастыря
14/01
Бастрыкин: В 2017 году в России было раскрыто 93 процента убийств
14/01
На Ленсовета задержали беспокойного дилера
14/01
В Москве загорелся экскурсионный автобус с детьми
14/01
У президента Финляндии нет телефона Владимира Путина
14/01
Магазин на Светлановском обчистил убедительный грабитель
14/01
В Перу после мощного землетрясения объявили угрозу цунами
14/01
Петербург может стать столицей хоккейного чемпионата мира в 2024 году
14/01
В Турции пассажирский самолёт съехал с полосы и повис на краю утёса
14/01
Путин сравнил коммунизм с христианством, а Ленина в Мавзолее с мощами святых
14/01
В Москве МВД проверит сообщения о вымогательстве скидочных карт у ресторатора
14/01
Арестованный саудовский принц хочет откупиться от обвинений в коррупции
14/01
На Народного Ополчения столкнулись 3 машины, женщина в машине реанимации
14/01
На Алтайской нашли мёртвого школьника
14/01
Израиль разбомбил проложенный подземный тоннель ХАМАСа
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
14.01.2018 23:20

На Будапештской жильцов дома эвакуируют из-за пожара

Четыре пожарных расчёта тушат квартиру в девятиэтажке Фрунзенского района Петербурга вечером 14 января. Больше десяти соседей ждут на улице.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре на Будапештской улице, 95 поступила в 22.33. Через семь минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В квартире на шестом этаже огонь распространился на 10 квадратных метров. Пятнадцать жильцов из соседних квартир вывели на улицу. 

 

На Будапештской продолжают работать четыре расчета и 15 человек личного состава.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20

Провести время с детьми – бесценно

Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Шушарах пятилетний ребенок провалился в канализационный люк
СК: Драку на ножах в пермской школе устроили подростки
В аварии на «Сортавале» погибли трое подростков
Жительницу Купчино с детьми задержали при попытке вернуть iPhone владельцу за 15 тысяч
В Перми задержали подозреваемых в нападении на школу
В Петербурге директор оборонного института заявил в полицию на потенциального зятя
В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель
В Перми двое с ножами напали на школу
Хорошая память полиции подвела новую владелицу Audi A6 в Петербурге
Подозреваемых в наркоторговле через WhatsApp в Петербурге заподозрили в отмывании 5 миллионов
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
«Летел под сотню» и - в грузовик
Мыслепреступление курсанта Можайки
Похороны по обмену
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Путин был прав
Обидчик школьного водителя арестован за неверность
Первая реакция на взрыв в Петербурге
Предновогодний теракт Петербургу не нужен
Что известно о взрыве в «Перекрестке»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

«Январский гром» под Красным Селом унес от города кольцо блокады

кадр из видео/YouTube/Latest News

В Турции пассажирский самолёт съехал с полосы и повис на краю утёса

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
https://pixabay.com
06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.