На Будапештской жильцов дома эвакуируют из-за пожара

Четыре пожарных расчёта тушат квартиру в девятиэтажке Фрунзенского района Петербурга вечером 14 января. Больше десяти соседей ждут на улице.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре на Будапештской улице, 95 поступила в 22.33. Через семь минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В квартире на шестом этаже огонь распространился на 10 квадратных метров. Пятнадцать жильцов из соседних квартир вывели на улицу.

На Будапештской продолжают работать четыре расчета и 15 человек личного состава.