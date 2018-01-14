Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» победил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 87:83.

Как сообщается на официальном сайте команды, встреча прошла 14 января во дворце «Юбилейный» в Петербурге. Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Сергей Карасев — он набрал 23 очка. На счету Виллиама Клайберна, лучшего у ЦСКА, — 17 баллов.

Отметим, петербургский клуб занимает сейчас четвертое место в таблице лиги, «армейцы» – третье. Следующий матч петербуржцам предстоит сыграть 21 января в Перми против «Пармы».