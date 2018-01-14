«Январский гром» под Красным Селом унес от города кольцо блокады

В воскресенье под Красным Селом прошла военно-историческая реконструкция «За Ленинград! Операция “Январский гром”», которая собрала сотни зрителей на Гатчинском шоссе. Дети и взрослые наблюдали за красочно поставленными боями, которые должны были рассказать им о сражениях 1944 года.

Показать, как 820 тысяч солдат и офицеров Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов противостояли 740 тысячам солдат и офицеров 16-й и 18-й групп немецкой армии «Север», собрались участники реконструкторских клубов. Сражение велось не только на земле, но и в воздухе: в бою принимала участие авиация.

Дети с любопытством разглядывали боевую технику, любовались взрывами пиротехники, «болели за наших» и «успокаивали» родителей, что все обязательно закончится хорошо.

Словно напоминая о том, как со страшными боями от Ленинграда отступало кольцо блокады, дым одного из взрывов, собравшийся в форме кольца, ветер уносил в небо.