«Единая Россия» не может остановиться: За Путина насобирали более 700 тыс. подписей

В общественные приемные «Единой России» 14 января пришли более 200 тысяч человек, чтобы поставить подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентские выборы-2018.

Как сообщил генеральный секретарь единороссов Андрей Турчак, «отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина». Отметим, 13 января в «Единой России» уже заявили о том, что собрали более 538 тыс. подписей. Всего же для регистрации необходимо 300 тыс. «Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку В.В. Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», – уточнил Турчак.

Напомним, по российскому законодательству самовыдвиженцу необходимо собрать «не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей» (таким образом, максимальное количество подписей из 85 регионов — 637.500). Если верить данным «ЕР», то за Владимира Путина уже собрано более 738 тыс. подписей.