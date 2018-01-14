Спасенный из огня на Софийской ребёнок находится в тяжелом состоянии

Мальчика, вместе с которым из горящей квартиры на Софийской 14 января выпрыгнула петербурженка, теперь спасают в Детской городской больнице №5 имени Филатова.

Как сообщили «Фонтанке» в больнице, трехлетний ребёнок находится в реанимации. Состояние мальчика оказалось тяжёлым. Его 22-летняя мать также в тяжёлом состоянии остаётся в реанимации. Её увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. У обоих диагностировали характерные для падения с высоты травмы и повреждения внутренних органов. Об ожогах ничего не сообщается.

Пожарных к девятиэтажке на Софийскую, 34/2 вызвали в 15.27. Первые подразделения прибыли в течение восьми минут. К этому времени молодая женщина с ребёнком на руках уже выпрыгнула с восьмого этажа. Огонь, распространившийся на 10 квадратных метров, в 15.49 локализовали. Оставшегося в квартире мужчину успешно эвакуировали.