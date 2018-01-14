Бывший вице-президент FIFA: Деньги от Германии брал, но ничего не делал

Экс-вице-президент FIFA Мохаммед Бин Хаммам подтвердил, что получил деньги от Германии, однако уже после того, как эта страна получила право на проведение Чемпионата мира по футболу-2006.

Как сообщает 14 января Deutsche Welle, катарский предприниматель Бин Хаммам заявил в эфире немецкого телеканала ZDF: «6,7 млн евро действительно были зачислены на мой счет. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в ФРГ».

Деньги перевели на счет фирмы функционера FIFA в 2002 году. К сложной финансовой схеме, как пишет Deutsche Welle, был причастен глава оргкомитета ЧМ-2006, легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Впрочем, остается загадкой, за что платили Бин Хаммаму — решение о проведении турнира в Германии было принято еще в 2000-м.

Отметим, Мохаммеда Бин Хаммама в 2012 году пожизненно дисквалифицировала FIFA. По данным комитета по этике организации, катарец, который баллотировался на пост президента FIFA в 2011-м, давал взятки представителям Карибского футбольного союза в обмен на их голоса на выборах. Также Бин Хаммама подозревают в коррупции при получении Катаром права на проведение ЧМ-2022 по футболу.