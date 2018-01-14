Google заранее объявил Путина победителем выборов из-за правок в «Википедии»

Ошибка Google при ответе на запрос о грядущих выборах в России вызвана тем, что неизвестный отредактировал статью в онлайн-энциклопедии «Википедия».

Как пишет 14 января РБК, об этом рассказал исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский. «Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — приводит издание его слова. Козловский уточнил, что ошибка была устранена уже через 20 минут. Напомним, ранее пользователи обратили внимание на то, что поисковик Google в ответ на запросы «Президентские выборы в России 2018» и «Выборы 2018» в течение некоторого времени выдавал результаты, в которых победителем назывался действующий глава государства Владимир Путин.Сейчас ни в Google, ни в «Википедии» этой информации больше нет.