«Сенная площадь» меняет режим работы ради ремонта эскалаторов

На пересадочной станции 2-й линии метро Петербурга продолжается капитальный ремонт эскалаторов. Пять дней на следующей неделе они будут работать только на подъём.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, с 15 по 19 января вестибюль станции «Сенная площадь» будет закрыт на вход. На график движения поездов работы не повлияют. Попасть на синюю ветку можно через соседние «Садовую» и «Спасскую». При этом на выход вестибюль закрывать не будут.

Напомним, ремонтировать эскалаторы на «Сенной» начали с 14 декабря прошлого года. По рабочим дням людей в вестибюль не пропускали с 8:10 до полудня, а с 17:00 до 19:00 вход пассажиров ограничивали. В таком же режиме в будни станция продолжит работу с 22 января по 19 февраля. В эти выходные наземный вестибюль закрывали полностью.