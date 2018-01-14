Затонувший танкер Sanchi оставил на море огромное пятно горящих нефтепродуктов

Иранский нефтяной танкер Sanchi, более недели горевший у берегов Китая после столкновения с гонконгским сухогрузом, затонул 14 января. В воде образовалось огромное пятно горящих нефтепродуктов.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CGTN, причина произошедшего до сих пор неизвестна. С судна удалось достать регистратор данных, действующий аналогично черным ящикам в самолетах, он направлен на анализ.

Sanchi, на борту которого находилось 136 тысяч тонн углеводородов, направлялся в Южную Корею, когда столкнулся с другим судном 6 января и загорелся. Это произошло примерно в 300 километрах к востоку от Шанхая, затем танкер начал дрейфовать и затонул почти в 300 километрах к юго-западу от места столкновения.

На борту судна находились 32 члена экипажа — 30 граждан Ирана и двое бангладешцев. Спасатели смогли обнаружить тела лишь трех из них. При этом находившихся на гонконгском сухогрузе удалось спасти.

Все члены экипажа танкера объявлены погибшими.

Конденсат сверхлегкой нефти, который был на борту танкера, может стать угрозой для экологии Восточно-Китайского моря из-за высокого уровня содержания сульфидов.