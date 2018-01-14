В центре Петербурга починили лопнувшую трубу

«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила ремонт трубопровода, дефект на котором обнаружили в Центральном районе утром 14 января. Попавшим в зону аварии жителям обещают вернуть тепло в ближайшее время.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, к трем часам дня трубу у дома №15 по Манежному переулку заварили и приступили к заполнению теплоносителем. После этого потребителей начали переводить на постоянную схему теплоснабжения. Батареи в квартирах потеплеют после того, как управляющие организации переключат задвижки на внутридомовых системах.

Ремонт на Манежной продолжался с семи утра. Его окончания ждали жители девяти домов, в которых постепенно остывали батареи.