Двор дома на проспекте Обуховской Обороны заливает кипяток

Теплоэнергетики устраняют последствия коммунальной аварии в Невском районе Петербурга вечером 14 января. Вернуть отопление в дома обещают ночью.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», информация о технологическом нарушении на Обуховской Обороны поступила в 17:20. Труба диаметром 125 мм дала течь у дома №140. Горячая вода вытекает на внутридворовую дорогу, поэтому движение по проспекту не ограничивали.

В настоящее время аварийные бригады обеспечивают меры безопасности и откачивают кипяток. В зону аварии попали пять зданий, отопление в которых переведут на пониженные параметры. Горячая вода, как уточнили в компании, пропадать не будет. По нормативу на ремонт поврежденного участка отводится 10 часов.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.