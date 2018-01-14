На отель Трампа в Вашингтоне проецируют надпись «вонючая дыра»

Неизвестные 14 января спроецировали на стену над входом в отель Дональда Трампа в Вашингтоне световую надпись «вонючая дыра».

Фото: скриншот/twitter.com

Также на здание были спроецированы несколько лозунгов, в частности, с требованием прекратить господство «белых», пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Hill.

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о мигрантах, употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к выходцам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Упомянутые американским лидером государства уже выразили США ноту протеста и потребовали извинений.

Фото: скриншот/twitter.com

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека назвали высказывания Трампа о мигрантах «расистскими» и подстрекающими к ксенофобии.

В конгрессе, в свою очередь, пообещали заняться вопросом импичмента Трампа после его слов о мигрантах.

«Осуждения конгрессом расистских высказываний недостаточно. В конгрессе разговоры ничего не значат, важно только наше голосование. На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», — заявил член палаты представителей конгресса Эл Грин.