Google объявил Путина победителем президентских выборов

Поисковая система Google в ответ на запросы «Президентские выборы в России 2018» и «Выборы 2018» в течение некоторого времени 14 января выдавала результаты, в которых победителем назывался действующий глава государства Владимир Путин.

Имя и фотография Владимира Путина с пометкой «победитель» размещались справа от результатов поиска, где расположена справочная информация. Также там имеется ссылка на статью о выборах 2018 года в «Википедии», хотя в статье о победителе не говорится.

Подобный результат поисковик отображал при запросах на русском и английском языках. Позже имя президента России из результатов поиска исчезло.

Пользователи социальных сетей предположили, что всему виной стала именно отредактированная кем-то статья в «Википедии», откуда берут информацию инструменты Google.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.