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22:44 14.01.2018
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14.01.2018 17:37

Семья главы чеченского «Мемориала» уехала из республики

Родственники главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева покинули территорию Чечни. Как 14 января сообщил его адвокат Петр Заикин, им опосредованно поступали угрозы.

«Не вся семья, часть родственников действительно покинули Чечню. Не им лично, а моему клиенту поступали угрозы, что если он не признается в якобы незаконном обороте наркотических средств, то его родственников ждет уголовное преследование», — рассказал он РБК.

По словам Заикина, в отношении одного из родственников «была высказана угроза о возбуждении дела по ст. 208 УК  за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем».

На вопрос о том, известно ли, кто угрожал Титиеву преследованием родственников, адвокат ответил, что «не может разглашать эту информацию ввиду отсутствия разрешения на это от своего клиента».

Глава чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев был задержан 9 января. Его машину остановили полицейские в Курчалоевском районе для проверки документов. В ходе осмотра машины они нашли 180 г марихуаны. 11 января Титиев был арестован на два месяца, в отношении него возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков). В «Мемориале» заявили, что полиция угрожала Титиеву и его родственникам, а адвокат правозащитника утверждает, что имел место самооговор. Чеченские власти назвали данные утверждения «полной ложью». Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов призвал «не политизировать» данный эпизод, однако обратился в Следственный комитет (СК) в просьбой проверить обстоятельства задержания Титиева. Но СК не нашел оснований для этого и проверку проводить отказался.


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В Турции пассажирский самолёт съехал с полосы и повис на краю утёса

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

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https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
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Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
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