Семья главы чеченского «Мемориала» уехала из республики

Родственники главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева покинули территорию Чечни. Как 14 января сообщил его адвокат Петр Заикин, им опосредованно поступали угрозы.

«Не вся семья, часть родственников действительно покинули Чечню. Не им лично, а моему клиенту поступали угрозы, что если он не признается в якобы незаконном обороте наркотических средств, то его родственников ждет уголовное преследование», — рассказал он РБК.

По словам Заикина, в отношении одного из родственников «была высказана угроза о возбуждении дела по ст. 208 УК за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем».

На вопрос о том, известно ли, кто угрожал Титиеву преследованием родственников, адвокат ответил, что «не может разглашать эту информацию ввиду отсутствия разрешения на это от своего клиента».

Глава чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев был задержан 9 января. Его машину остановили полицейские в Курчалоевском районе для проверки документов. В ходе осмотра машины они нашли 180 г марихуаны. 11 января Титиев был арестован на два месяца, в отношении него возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков). В «Мемориале» заявили, что полиция угрожала Титиеву и его родственникам, а адвокат правозащитника утверждает, что имел место самооговор. Чеченские власти назвали данные утверждения «полной ложью». Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов призвал «не политизировать» данный эпизод, однако обратился в Следственный комитет (СК) в просьбой проверить обстоятельства задержания Титиева. Но СК не нашел оснований для этого и проверку проводить отказался.