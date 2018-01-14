В Петербурге отдыхавшие в клубе вызвали скорую и избили фельдшера

Бригада скорой помощи приехала на вызов в Приморский район Петербурга и натолкнулась на воинствующих друзей пострадавшей. Просившие помочь подруге мужчины встретили фельдшеров кулаками.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 13 января на парковке рядом с ТЦ «Миллер» на проспекте Испытателей, 37. Отдых в соседнем ночном клубе закончился для одной из посетительниц травмой головы, и её друзья около пяти часов утра набрали «03». Однако к приезду бригады расставаться с пострадавшей почему-то передумали. Доставить её в карету скорой удалось только после вызова полиции.

Нетрезвую компанию это не утихомирило, и, ворвавшись в салон автомобиля, они с угрозами расправы налетели на двух сотрудниц скорой помощи. В ответ на просьбу покинуть автомобиль, один из мужчин набросился на 30-летнего фельдшера. Усмиряли дебоширов в отделе полиции. Сотрудница скорой получила травму плеча и в ближайшие несколько недель на работу вернуться не сможет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области. – 28-летний мужчина доставлен в отдел полиции и допрошен».