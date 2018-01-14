Выпрыгнувшая в окно на Софийской петербурженка спасала трёхлетнего сына

Городское управление МЧС сообщило подробности пожара во Фрунзенском районе Петербурга, который произошел днем 14 января. Спасаясь от огня, из окна девятиэтажки выпрыгнула мать с ребенком.

По данным МЧС, в окно восьмого этажа дома 34, корпус 2, по Софийской улице выпрыгнула петербурженка 1995 года рождения со своим трехлетним сыном. Пострадавших доставили в больницу, о их состоянии пока ничего не сообщается.

Огонь в трехкомнатной квартире вспыхнул в 15.27. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте в течение восьми минут. Через 20 минут пожар локализовали. В 20-метровой комнате выгорели 10 метров обстановки. На месте работали 25 пожарных. Сожителя женщины, который был нетрезв и остался в квартире, успешно эвакуировали.