На табличках домов на Рождественских улицах может остаться название Советских

На табличках домов на Советских улицах, которые в ближайшее время переименуют в Рождественские, сохранятся старые названия. Такой вывод можно сделать из ответа губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на запрос депутата городского Законодательного собрания Алексея Цивилева.

Парламентарий обратился к градоначальнику, указав, что намерение сменить название Советских улиц вызвало конфликт в обществе. «Очевидно, что заявления членов Топонимической комиссии об отсутствии политических мотивов и опровержении ими обвинений в попытках «стереть» историю, не способны убедить как широкую общественность, так и различные политические силы», – написал депутат. Для уменьшения накала дискуссии о целесообразности смены названий с Советских на Рождественские, Цивилев предложил обозначать на номерах домов сразу оба наименования – и старое, и новое. Он отметил, что подобным образом таблички принято оформлять в нескольких городах России.

В ответ на обращение губернатор заявил, что направит вопрос на проработку в комитет по культуре: «В целях сохранения особо ценных исторических наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети на номерных знаках, обозначающих номера домов, размещающихся совместно с указателями названий улиц, площадей и так далее, могут быть отражены как исторические, так и фактически существующие наименования», – написал он депутату.

Напомним, что в конце ноября 2017 года Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за переименование Советских улиц в Центральном районе в Рождественские. Также улица Восстания была переименована в Знаменскую. Для утверждения решения его должен подписать губернатор. В конце 2017 года он заявил, что поддерживает переименование.