В Перу в результате землетрясения погибли два человека и десятки пострадали
Два человека погибли в результате землетрясения в Перу 14 января. Сообщается о десятках пострадавших.
Как сообщил глава национального института гражданской обороны Хорхе Чавес порталу RPP, в округе Яука погибла женщина, в округе Белья-Уньон региона Арекипа от полученных травм скончался мужчина.
В провинциях Каравели и Наска пострадали более 65 человек. Стихия разрушила много глинобитных домов.
По уточненным данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения, составила 6,8. Эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине десяти километров. Объявлялась угроза цунами.