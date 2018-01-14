Знал бы крипту, жил бы в Сочи

Поклонник Дурова, фанат Мавроди и торговец биткоинами Павел в свои 23 года мгновенно потерял 20 млн рублей и десятки тысяч долларов. Так налетчики доказали, что заработки на криптовалюте - это не химера и в Ленобласти. 47news узнал, как к нему пришли сразу после его видеоблога с прогнозом выше 100 тысяч долларов за биток.

Сразу после полуночи с 13 на 14 января в двухэтажный дом по улице Центральной коттеджного поселка "Лазурные Озера" в деревне Манушкино ворвались четверо. Один из них был с пистолетом. На голове разбойника была маска Деда Мороза, а на остальных разноцветные шапочки с прорезями для глаз. В доме находился 23-летний житель Петербурга Павел и его 30-летний знакомый из Екатеринбурга Алексей. На руки уральцу надели пластиковые строительные хомуты, а петербуржца стали бить. Лупили кулаками. Учитывая, что в полицию он обратился во втором часу ночи, злоумышленники пробыли в доме около часа.

Добычей визитеров стал железный ящик сантиметров 30 на 30, выполнявший роль сейфа. По словам Павла, в нем лежали 20 миллионов рублей и около 70 тысяч долларов. При этом сегодня этим суммам есть объективное подтверждение. У екатеринбуржца незваные гости отобрали iPhone десятой модели, часы и 150 тысяч рублей. Деньги и мобильный лежали в спальной комнате на втором этаже. Перед уходом налетчики разбили стационарный компьютер. Участок, на котором стоит дом, огорожен двухметровым забором, а территория поселка обнесена сеткой рабицей. В трехстах метрах от дома она повреждена. Скорее всего, так налетчики пришли и ушли, поскольку на двух въездах-выездах коттеджного поселка подозрительных замечено не было.

Про молодого миллионера известно, что он безработный. Правда, в обычном понимании этого слова. По всей видимости, из простой семьи. Мать и отец живут в 60-метровой квартире 16-этажного дома во Фрунзенском районе Петербурга. Перебрались в Петербург из провинции, но Павел уже родился в Северной столице. Дом в "Лазурных Озерах" он арендовал. Предположительно, проблемы с законом у него уже были, его привлекали по статье 158 УК – "Кража". Парень рассказал правоохранителям, что он видеоблогер. Что касается денег, то молодой человек занимался игрой на стоимости криптовалют. Брал деньги клиентов, и в случае, если удавалось увеличить сумму, оговоренная часть прибыли оседала у него. А разбитый компьютер был, скорее всего, майнинг-фермой, которая и генерирует криптовалюту. В видеоблоге презентует себя уверенно. С десяток средних российских зарплат он обещает заработать за полминуты.

Судя по странице "ВКонтакте", где у Павла псевдоним Няшин, он называет себя трейдером, инвестором, акционером и предпринимателем в сфере блокчейна и популяризации криптовалют. Знак биткоина на его страницах в соцсетях, пожалуй, самое частое изображение. Там же всевозможные советы по поводу быстрого заработка. Он же готовил интервью с создателем блокчейн-платформы Ethereum – канадцем русского происхождения Виталиком Бутериным – и через свой блог собирал вопросы к гуру криптомира. Молодой человек любит щеголять в футболках с логотипом МММ и портретами Сергея Мавроди и входит в тусовку видеоблогера и рэп-исполнителя Юрия Хованского. Любимый фон для фото — пятитысячные купюры.

Павел отметился и на известной встрече основателя "ВКонтакте" Павла Дурова со своими фанатами 9 июля 2012 года на Дворцовой площади. Молодого миллионера тогда буквально на части рвали фанатки, но Павел смог попасть на коллективную фотографию. Этим снимком он по всей видимости дорожит, не зря же использовал его в качестве аватарки.

Сегодня избитый арендатор дома в больнице. Пока есть несколько версий нападения. В частности, рассматривается вариант того, что это знакомые пострадавшего. Также это могли быть люди, которые давали ему деньги в рост.

Отметим, что для Москвы новости об интересе преступников к криптовалютам перестали быть редкими. В середине ноября прошлого года москвич продал валюту на 15 миллионов рублей, но после того, как с продавцом ударили по рукам, в переговорную влетели шестеро и отобрали наличность. А в декабре столичный покупатель биткоинов принес на встречу 300 тысяч долларов. Деньги у него просто отобрали. В конце минувшего года волна докатилась до Петербурга. Стало известно о возбуждении первого уголовного дела по следам мошенничества с криптовалютой. Житель Краснодара прилетел в Пулково к продавцу биткоинов с полутора миллионами рублей в кармане в расчете купить два биткоина. Но уже в Пулково остался ни с чем.

После налета на криптотрейдера Павла 47news может с уверенностью заявить – внимательно следящие за новыми темами преступники добрались и до Ленобласти. У нас в регионе начали с разбоя.

Кстати, за шесть часов до нападения Павел выложил в Сеть очередную серию своего видеоблога с прогнозом, что ждет биткоин в январе – феврале 2018 года. Его он завершил словами: "Мы не пророки и не можем видеть будущее, а просто можем его прогнозировать. Поэтому, если сценарий будет таким, что биток будет стоить свыше 100 тысяч долларов, его будут продавать. Думаю, что половину своего депозита ...я буду продавать по этой цене. …а остальное оставлять, потому что может продолжиться рост".

Виктор Смирнов, Александр Калинин, 47news