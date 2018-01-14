На Софийской мать с ребенком выпрыгнула из окна горящей квартиры

Женщина и ребенок пострадали при пожаре во Фрунзенском районе Петербурга днем 14 января. Не дожидаясь спасателей, они прыгнули с восьмого этажа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, в 15:27 пожарных вызвали на Софийскую, 34/2. На восьмом этаже горела трехкомнатная квартира. Через несколько минут на месте были пять пожарных расчётов и скорая. К этому времени проживающая в квартире женщина, спасая себя и ребенка от огня и дыма, выпрыгнула из окна.

В ведомстве уточнили, что оба выжили, мать находится в сознании, ее состояние оценивают как средней тяжести. Возраст пострадавших не сообщается.

Очаг возгорания нашли в одной из комнат, где огонь распространился на 10 квадратных метров. В течение десяти минут силами 25 пожарных его локализовали. Сожителя женщины, который был нетрезв и остался в квартире, эвакуировали спасатели.

Причины пожара устанавливают.