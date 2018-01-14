СМИ: Допинг-пробы игроков сборной России на ЧМ-2018 планировалось подменять

На чемпионате мира по футболу в 2018 году российские чиновники якобы планировали провернуть ту же схему с подменой допинг-проб отечественных спортсменов, которая предположительно была на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014.

Как пишет 14 января британское издание Daily Mail со ссылкой на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, это позволило бы российским футболистам безнаказанно употреблять допинг.

«ФИФА ведет расследование этого дела. Существует возможность, что Россию накажут за это. Это выглядит как самый крупный допинговый скандал, когда-либо случавшийся в футболе, и может привести к тому, что российская команда лишится нескольких игроков. А это, в свою очередь, повлечет за собой призывы отстранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира», – сказано в тексте.

Напомним, в декабре 2017 года РФС сообщил, что ФИФА сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах, при этом количество игроков, чьи пробы заинтересовали международную организацию, не уточнялось. 13 января были опубликованы имена 11 футболистов, играющих или игравших ранее в РФПЛ, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА. Все они оказались чистыми.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что британские журналисты получили заказ создать негативный фон вокруг ЧМ-2018.