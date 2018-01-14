В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной

Большой договор между Россией и Украиной должен быть частично денонсирован, в нем должны быть изменены положения о взаимном признании границ друг друга. Об этом 14 января заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году, его действие было автоматически продлено на 10 лет в 2008 году.

По словам Затулина, договор «односторонне выгоден» Украине. «Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот Договор, Россия в 1997, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», — цитирует депутата РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Наша трактовка Договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом Договоре, границ взаимосвязано с темой Договора — дружба, сотрудничество и партнерство. То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже..., что нам нужно, по крайней мере в части этого Договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ», — пояснил свою позицию депутат.