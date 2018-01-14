В Отрадном в продавщицу стреляли холостыми из Калашникова

В Кировском районе Ленинградской области в продавщицу продуктового магазина выстрелили из автомата поздним вечером 13 января. Оружие оказалось светозвуковым, а патроны холостыми, однако злоумышленник может получить настоящее уголовное дело.

Информацию о нападении на торговую точку в доме 3А по Путейской улице в городе Отрадное получили сотрудники вневедомственной охраны. На месте была обнаружена 38-летняя продавщица. Напуганная женщина рассказала, что, как только она открыла окошко для выдачи товара, неизвестный в маске для сноуборда выстрелил в неё из автомата Калашникова и скрылся.

Путь злоумышленника удалось проследить по записям видеокамер.

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Напомним, в конце декабря в Петербурге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы из охолощенного автомата Калашникова в сторону прохожих и машин.