ФИФА осудила пост «Спартака» про «тающие шоколадки»

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным заявлением по поводу скандального поста «Спартака» о «тающих шоколадках». Об этом 14 января пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на Reuters.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным твиттером «Спартака». Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема и ей нет места в футболе. Данный случай входит в зону ответственности РФС. Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жёсткой борьбе с проявлениями расизма», — заявили в организации.

Напомним, 13 января в официальном твиттере «Спартака» появилось видео, в котором защитник клуба Георгий Джикия снимает бразильских легионеров команды Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо и говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка». Короткий ролик вызвал серьезную критику со стороны комментаторов поста, особенно иностранных. Многие восприняли сравнение темнокожих футболистов с шоколадками как расизм. Также резко отреагировали ряд британских СМИ, в том числе BBC, Independent и Mirror.