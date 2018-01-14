Бастрыкин: В 2017 году в России было раскрыто 93 процента убийств

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что разделение надзора и следствия имело позитивный эффект, в результате чего в 2017 году увеличилось число раскрытых убийств. Отрывок интервью 14 января опубликован в «Российской газете».

По его словам, разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия позитивно отразилось на качестве досудебного производства, а итогом этой реформы стало повышение уровня обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

В качестве подтверждения свои слов Бастрыкин привел статистические данные за прошлый год, где отметил рост раскрываемости убийств до 93%, а изнасилований — до 98%.