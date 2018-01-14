На Ленсовета задержали беспокойного дилера

Ночная прогулка по Московскому району с наркотиками в кармане закончилась для жителя Петербурга в отделе полиции. У молодого человека сдали нервы, а встретившиеся ему гвардейцы оказались профессионально внимательны.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти, беспокойный прохожий попался сотрудникам вневедомственной охраны у дома №37 по улице Ленсовета 13 января. Ничего предосудительного в прогулке в половине второго ночи не было, но поведение молодого человека насторожило. Завидев патрульную машину, он заозирался и попытался спешно выбрать другое направление. Затеряться во дворах ему помешали быстро отреагировавшие сотрудники Росгвардии.

Объяснить причину тревоги мужчине 26 лет предложили в 51-м отделе полиции. Там, уже в присутствии понятых, из его карманов достали полиэтиленовый пакетик с бежевым веществом. Как установила экспертиза, это почти 100 граммов психостимулятора. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.