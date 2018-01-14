В Москве загорелся экскурсионный автобус с детьми

Экскурсионный автобус с детьми загорелся на юго-востоке Москвы днем 14 января. До столичной усадьбы Деда Мороза школьники не доехали 600 метров.

«Пожар возник в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который перевозил 18 детей из Лыткарино», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

ЧП произошло возле дома 187 на Волгоградском проспекте. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Дети в возрасте с 10 до 12 лет до усадьбы дошли пешком. Для обратной доставки запланирован резервный автобус.

Напомним, 4 января в Петербурге на стрелке Васильевского острова загорелся туристический автобус с детьми из Барнаула. Юные туристы не пострадали, однако сгорели вещи и документы.