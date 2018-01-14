Магазин на Светлановском обчистил убедительный грабитель

Правильно подобранные слова помогли налетчику получить всю дневную выручку торговой точки в Калининском районе Петербурга вечером 13 января. Что именно он наобещал юной продавщице, осталось за кадром, но сопротивляться она не рискнула.

Как стало известно «Фонтанке», замысливший недоброе мужчина зашел в один из магазинов, теснящихся на первом этаже жилого дома 66 на Светлановском проспекте около семи вечера. Между ним и кассовым аппаратом стояла только 20-летняя сотрудница. Разговор был коротким и эмоциональным. Физическая сила применялась только на словах, а угрозы злоумышленник расписывал настолько красноречиво, что девушка благоразумно решила отступить. Тем более что ни охраны, ни тревожной кнопки в магазине нет.

Налетчик, прихватив кассу, удалился, а сотрудница тут же позвонила в полицию. Камеры зафиксировали, что прикрывшийся маской преступник был безоружен. Сколько магазин успел заработать за день и, соответственно, размер добычи налетчика, подсчитывают. Проводится проверка.