В Перу после мощного землетрясения объявили угрозу цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу 14 января. Об этом сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.

Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени (12.18 мск) в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения объявлена угроза цунами в Перу и Чили. По данным центра, на побережье Перу могут образоваться волны от 0,3 до одного метра выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили.