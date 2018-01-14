Петербург может стать столицей хоккейного чемпионата мира в 2024 году

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году может пройти в Петербурге. Об этом 14 января заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«В 2024 году мы хотим провести в Петербурге чемпионат мира, потому что там уже будет еще один стадион, будут прекрасные условия. В принципе, предпосылки есть, и мы постараемся добиться, чтобы чемпионат мира прошел в Петербурге», – сказал Третьяк на канале Федерации хоккея России в YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что петербургский хоккейный клуб СКА намерен получить в свое управление спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (СКК) на проспекте Юрия Гагарина и переделать его в хоккейную арену вместимостью 20 тысяч зрителей. Комплекс станет крупнейшим в Европе. Реконструкция СКК может обойтись хоккейному клубу от 1 до 2,2 млрд руб. Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости, может стоить еще 4–5 млрд рублей.