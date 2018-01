В Турции пассажирский самолёт съехал с полосы и повис на краю утёса

В Турции пассажирский самолет Boeing 737-800 съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Трабзона утром 14 января.

Совершавший рейс из Анкары лайнер остановился на краю утёса в нескольких метрах от воды.

О происшествии сообщило издание Hurriyet Daily News. На борту судна, принадлежащего местной авиакомпании Pegasus Airlines, находились 162 пассажира и экипаж. Всех успешно эвакуировали. Сообщается о нескольких пострадавших, точное количество пока не известно.

Great News all 162 on board the plane at Trabzon Turkey survived slipping down the cliff without going into the Black Sea. Emotionally terrifying for all involved. pic.twitter.com/jMvxnuPiMU — Howard Griffiths (@HowardGriffiths) January 14, 2018

Plane skids off runaway in northern Turkey, no injuries https://t.co/puGG0VGmLu pic.twitter.com/yVbvVsKSXb — Gulf News (@gulf_news) January 14, 2018

Причины инцидента выясняются. На месте работают спасатели, пожарные и медики. Аэропорт Трабзона на время закрыт.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50 — Sky News (@SkyNews) 14 января 2018 г.