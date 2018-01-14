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14.01.2018 13:39

Путин сравнил коммунизм с христианством, а Ленина в Мавзолее с мощами святых

Президент России Владимир Путин заявил, что коммунистическая идеология похожа на христианство и сравнил тело Ленина с мощами святых. Об этом он сказал в документальном фильме Андрея Кондрашова «Валаам».

«Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали», — приводит слова президента из фильма сайт «Вести.ру».

Рассуждая об отношении коммунистов к телу Владимира Ленина в московском Мавзолее, он вспомнил верующих, которые чтут мощи святых.

«Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — добавил Путин.

Президент подытожил, что советская власть по сути не придумала ничего нового, а «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело».

 

 


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