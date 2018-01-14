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14.01.2018 13:15

В Москве МВД проверит сообщения о вымогательстве скидочных карт у ресторатора

Правоохранительные органы 14 января начали проверку сообщений о том, что полицейские вымогали скидочные карты у владельца ресторана «Мясо & Рыба» в столице. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка.

«По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка», – говорится в сообщении.

О вымогательстве накануне рассказал владелец сети ресторанов Сергей Миронов. Он утверждает, что полицейские прибыли 12 января в ресторан в Кунцево, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. В заведении задержали нескольких сотрудников. Освобождение пообещали при условии, что администрация ресторана даст несколько карт со скидкой в 50 процентов, которые якобы будут подарены неким важным людям. Администрация ресторана от сделки отказалась, у троих сотрудников, в итоге, нашли поддельную регистрацию.

Данные МВД несколько расходятся со словами владельца заведения. В полиции утверждают, что действительно провели проверку в торговом центре на Ярцевской улице в Кунцево. В полицию доставили 19 человек из четырех кафе и ресторанов. Семеро из них не были поставлены на миграционный учет, за что были привлечены к административной ответственности.

 

 

 

 


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