Арестованный саудовский принц хочет откупиться от обвинений в коррупции

Задержанный по подозрению в коррупции саудовский принц Аль-Валид бин Талал ведет переговоры с властями об урегулировании претензий.

Как 14 января сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, бин Талал предложил «пожертвование» Саудовской Аравии, после которого принцу не выдвинут обвинений. Но власти, в частности генеральный прокурор страны, с этой суммой не согласились.

Бин Талала и еще десять принцев задержали и затем арестовали в ноябре 2017 года по обвинению в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

Аль-Валид — один из богатейших людей Саудовской Аравии, по данным на 14 января, Bloomberg оценивает его состояние в 17,7 миллиарда долларов. Принц возглавляет Kingdom Holding Co, акции которой после его ареста обвалились, из-за чего состояние бин Талала уменьшилось на 1,2 миллиарда — до ареста Bloomberg давало оценку в 19 миллиардов долларов.

Власти Саудовской Аравии намерены конфисковать у заподозренных в коррупции чиновников и членов королевской семьи 800 миллиардов долларов. В целом в рамках кампании арестованы 60 принцев и представителей госструктур.