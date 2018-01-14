На Алтайской нашли мёртвого школьника

Судмедэксперты выясняют причину смерти девятиклассника, тело которого обнаружили в квартире у знакомых на юго-западе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 16-летнего школьника нашли в квартире одного из домов Московского района 13 января в половине шестого вечера. Подросток оказался учеником местной школы, который находился в гостях на Алтайской. На первый взгляд, следов насилия ни на теле, ни в квартире не было.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.