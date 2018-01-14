Израиль разбомбил проложенный подземный тоннель ХАМАСа

Израильские военные уничтожили тоннель, принадлежавший, по их сведениям, палестинскому исламистскому движению ХАМАС. По тоннелю можно было попасть из сектора Газа в Израиль и Египет.

В воскресенье, 14 января, появились сообщения о том, что израильские самолеты нанесли удары по территории сектора Газа к востоку от города Рафах, который находится недалеко от египетской и израильской границ, пишет РБК со ссылкой на Times of Israel

«Мы считаем, что это был тоннель террористов, потому что он проходит под стратегическими объектами», — сообщил пресс-секретарь Минобороны Израиля Джонатан Конрикус. Речь идет о газо- и нефтепроводах и блокпосте израильских военных.

Тоннель начинался в Рафахе в 900 м от границы Израиля и пересекал израильскую границу под КПП Керем Шалом. Тоннель был прорыт вглубь израильской территории на 180 м. С другой стороны он уходил на сотни метров на территорию Египта. Израильские военные считают, что этот тоннель «был значительным активом» для ХАМАСа и позволял боевикам атаковать израильские позиции с Синайского полуострова. Так как тоннель заходил на территорию Египта, Минобороны Израиля контактировало с египетскими военными.

Это уже третий тоннель уничтоженный израильскими военными за три месяца. 30 октября был подорван тоннель, принадлежавший организации «Палестинский исламский джихад», при подрыве погибли 12 боевиков и два оперативника ХАМАСа. 10 декабря был уничтожен тоннель, принадлежавший ХАМАС. Оба этих тоннеля были уничтожены ударам с Израильской территории. В этот раз самолеты ВВС Израиля пролетели над сектором Газа.

В ХАМАС, по информации Times of Israel, заявили, что это был тоннель контрабандистов.