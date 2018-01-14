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14.01.2018 12:22

Нобоа о возможном уходе из «Зенита»: Посмотрим, как пройдут первые сборы

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа 14 января прокомментировал слухи о переходе в другую команду.

«Пока я в «Зените», и все это знают. Посмотрим, как пройдут первые сборы, — мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом. Посмотрим! Во время праздников мой агент тоже ни с кем не общался. Конечно, я бы хотел остаться в «Зените». Посмотрим, что скажет тренер», – подчеркнул Нобоа.

Ранее сообщалось, что Кристиан Нобоа планировал завершить выступления в Европе и вернуться в Эквадор. Напомним, Нобоа в сезоне 2017/18 отыграл за «Зенит» 9 матчей, в которых отдал 4 результативных передачи.


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